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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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ФК «Сумы» получил профессиональный статус

Сегодня, 24 июня, решением Украинской ассоциации футбола ФК «Сумы» получил профессиональный аттестат, членство в ПФЛ.

Команду включили в состав участников чемпионата Украины по футболу среди команд клубов второй лиги сезона 2021/2022. Соответствующее решение опубликовано на очередной ХХІХ Конференции Профессиональной футбольной лиги Украины.

В частности, клуб выполнил минимальные требования УАФ по правовым, кадровым и инфраструктурным критериям, установленных в Регламенте по аттестации футбольных клубов ПФЛ Украины и получил право участвовать в профессиональных соревнованиях по футболу среди команд второй лиги. В то же время клуб успешно прошел финансовый аудит.

Этому также способствовал факт выхода ФК «Сумы» в стадию плей-офф чемпионата Украины по футболу среди любительских команд 2020/2021, которое предоставило спортивный результат на право аттестации команды для участия во Всеукраинских соревнованиях по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги Украины.

Старт чемпионата по футболу среди команд клубов второй лиги Профессиональной футбольной лиги Украины сезона 2021/2022 запланирован на 25 июля 2021 года.

В соревнованиях примут участие 32 команды, разделенных на две группы по шестнадцать участников. В группе «Б», вместе с ФК «Сумы» сыграют ФК «Кремень» (Кременчуг), ФК «Кристалл» (Херсон), МФК «Металлург» (Запорожье), ФК «Таврия» (Симферополь), ФК «Энергия» (Новая Каховка), ФК «Яруд» (Мариуполь), ФК «Победа» (Днепр), ФК «Балканы» (Одесская область), ФК «Реал Фарма» (Одесса), ФК «Никополь» (Днепропетровская область), МФК «Николаев-2», ФК «Скорук» (Днепропетровская область), ФК «Кривбасс-2» (Кривой Рог), ФК «Виктория» (Сумская область) и СК «Полтава». Домашней ареной сумчан будет стадион «Юбилейный» в г. Сумы.

Спорт ФК Сумы
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