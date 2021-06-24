В Украине обнаружили два случая COVID-19, вызванные штаммом «Дельта»

В СНБО обсудили меры борьбы с распространением «индийского» штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства.
С первоочередными рекомендациями СНБО вы можете ознакомиться на инфографике.
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