Найкрасивішою в Україні визнали книгу Георгія Нарбута з Сумщини Під час відкриття Книжкового Арсеналу у Києві оголосили переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».

Найкрасивішою книжкою України стала книга «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. Реконструкція знищеного 1933 року «Нарбутівського Збірника» від видавництва «Родовід», пише ВВС.

Саме ця книжка представить Україну на світовому конкурсі з дизайну на Франкфуртському Книжковому Ярмарку.

Цього року книжку-переможця обирали серед рекордної кількості книжок - 227.

Переможця визначає журі, головою якого є Йонас Фьогель, очільник швейцарської дизайн-студії Hubertus Design.

Про що книжка?

Історія «Нарбутівського Збірника» дуже драматична.

Монографію художника-ілюстратора Георгія Нарбута хотіли видати ще за життя митця.

У 1920-му році у віці тридцяти чотирьох років Георгій Нарбут несподівано помер.

Після його посмертних виставок 1922 року в Петербурзі та 1926-го в Києві створили комітет з підготовки збірника.

Статті до книги замовили найвідомішим дослідникам.

Готували довго, але через безгрошів'я 1920-х та комуністичну цензуру «Нарбутівський Збірник» надрукували лише у 1933 році. І одразу в друкарні знищили весь наклад.

Головна причина — були репресовані майже всі автори, а дехто розстріляний.

Історія завершилась лише 2020 року. Видавництву «Родовід» вдалося відтворити знищений «Нарбутівський Збірник», доповнивши його кількома текстами — спогадами друзів і колег - Василя Кричевського, Миколи Зерова, автобіографічними уривками, статтями мистецтвознавців середини ХХ століття, листами, а також вступною статтею Сергія Білоконя.

Видання містить понад 300 ілюстрацій.