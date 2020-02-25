Найкрасивішою в Україні визнали книгу Георгія Нарбута з Сумщини

Найкрасивішою книжкою України стала книга «НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. Реконструкція знищеного 1933 року «Нарбутівського Збірника» від видавництва «Родовід», пише ВВС.
Саме ця книжка представить Україну на світовому конкурсі з дизайну на Франкфуртському Книжковому Ярмарку.
Цього року книжку-переможця обирали серед рекордної кількості книжок - 227.
Переможця визначає журі, головою якого є Йонас Фьогель, очільник швейцарської дизайн-студії Hubertus Design.
Історія «Нарбутівського Збірника» дуже драматична.
Монографію художника-ілюстратора Георгія Нарбута хотіли видати ще за життя митця.
У 1920-му році у віці тридцяти чотирьох років Георгій Нарбут несподівано помер.
Після його посмертних виставок 1922 року в Петербурзі та 1926-го в Києві створили комітет з підготовки збірника.
Статті до книги замовили найвідомішим дослідникам.
Готували довго, але через безгрошів'я 1920-х та комуністичну цензуру «Нарбутівський Збірник» надрукували лише у 1933 році. І одразу в друкарні знищили весь наклад.
Головна причина — були репресовані майже всі автори, а дехто розстріляний.
Історія завершилась лише 2020 року. Видавництву «Родовід» вдалося відтворити знищений «Нарбутівський Збірник», доповнивши його кількома текстами — спогадами друзів і колег - Василя Кричевського, Миколи Зерова, автобіографічними уривками, статтями мистецтвознавців середини ХХ століття, листами, а також вступною статтею Сергія Білоконя.
Видання містить понад 300 ілюстрацій.
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