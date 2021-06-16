У Сумах відбудеться вуличний музичний фестиваль “Галерея Fest” Стартує новий музичний проєкт від Агенції промоції “Суми” та Творчого об’єднання “ЯнЛуг” – вуличний музичний фестиваль “Галерея Fest”.

10 липня на сходах міської галереї будуть виступати вуличні музиканти та молоді гурти.

“Наша головна мета – привернути увагу молоді до мистецтва нашого міста, підвищити впізнаваність нашої установи та популяризувати бренд міста Суми у всіх його проявах серед містян!” – повідомляють організатори.

Наразі формується список учасників, подати заявку можна за посиланням.