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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відбудеться вуличний музичний фестиваль “Галерея Fest”

Стартує новий музичний проєкт від Агенції промоції “Суми” та Творчого об’єднання “ЯнЛуг” – вуличний музичний фестиваль “Галерея Fest”.

10 липня на сходах міської галереї будуть виступати вуличні музиканти та молоді гурти.

“Наша головна мета – привернути увагу молоді до мистецтва нашого міста, підвищити впізнаваність нашої установи та популяризувати бренд міста Суми у всіх його проявах серед містян!” – повідомляють організатори.

Наразі формується список учасників, подати заявку можна за посиланням.

 
Досуг Анонс Галерея Fest Фестиваль
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