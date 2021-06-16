У Сумах відбудеться вуличний музичний фестиваль “Галерея Fest”

10 липня на сходах міської галереї будуть виступати вуличні музиканти та молоді гурти.
“Наша головна мета – привернути увагу молоді до мистецтва нашого міста, підвищити впізнаваність нашої установи та популяризувати бренд міста Суми у всіх його проявах серед містян!” – повідомляють організатори.
Наразі формується список учасників, подати заявку можна за посиланням.
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