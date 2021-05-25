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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:11255

В Ахтырке пьяный скутерист без прав пытался сбежать от копов

В Ахтырке патрульные обнаружили водителя двухколесного скутера Honda Dio, который двигался с нарушением правил дорожного движения.

Инспекторы подали сигнал об остановке с помощью проблесковых маячков и звуковых сигналов. Но водитель и не думал останавливаться. В нескольких сотнях метров водителя все же остановили.

Пообщавшись с 33-летним мужчиной, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Также инспекторы установили, что он не имеет права управления. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результат осмотра зафиксировал - 0,94 промилле, что почти в 5 раз выше нормы.

На мужчину составили два протокола по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение водителем требования об остановке) КоАП. Также на него вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП. От дальнейшего управления водителя отстранили.

Право Пьяный за рулем
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