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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:32498

На Сумщине в Сейме утонул мужчина

С начала года на водных объектах области погибли 13 человек. Еще 8 человек были спасены среди них 2 детей.

При этом особую тревогу вызывает возраст погибших - погибает очень много молодых людей и детей. Последний случай имел место 23 июня в с. Божок Кролевецкого района, где из реки Сейм на поверхность местными жителями было поднято тело мужчины, 1956 года рождения. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Большинство трагических случаев происходит из-за элементарного несоблюдения правил безопасного поведения. В связи с этим спасатели обращаются к каждому гражданину с просьбой ответственно относиться к собственной жизни и здоровью! Ознакомьтесь с правилами оказания первой медицинской помощи. Помните, что вода таит в себе опасность. Сделайте все возможное, чтобы не допустить трагедии! Ваша жизнь в ваших руках!

Общество Утопленник
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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