В Путивле накрыли наркопритон В Путивле 23-летний мужчина предоставлял свое жилье своим знакомым для употребления наркотических веществ.

Во время осмотра дома, работники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленника 300 граммов марихуаны. В полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и по ч.1 ст. 317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.