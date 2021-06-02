В Путивле накрыли наркопритон

Во время осмотра дома, работники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленника 300 граммов марихуаны. В полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и по ч.1 ст. 317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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