Мэр Сум анонсировал вакцинацию в «Романтике» на выходных

По его словам, все три выходных, 26-28 июня, в МЦ «Романтика» будут вакцинировать всех желающих вакциной CoronaVac. Начало в 10.00.
Центр масової вакцинації проти коронавірусу у Сумах відкриють, коли буде достатня кількість охочих щепитися....
10029 жителей Сумщины получили вторую дозу вакцины против COVID-19....
14 июня главу Ахтырской районной государственной администрации Леонида Клызуба и работников РГА прививали против коронавирусной болезни COVID-19 вакциной Pfizer....
В рамках третьего этапа вакцинации от коронавирусной инфекции в Шосткинском районе прививают работников органов государственной власти и местного самоуправления....
Такое предложение высказал мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 14 июня....