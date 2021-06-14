Мэр Сум анонсировал вакцинацию в «Романтике» на выходных Сегодня, 24 июня, мэр Сум Александр Лысенко во время стрима в Фейсбуке анонсировал работу пункта вакцинации на выходных в МЦ «Романтика».

По его словам, все три выходных, 26-28 июня, в МЦ «Романтика» будут вакцинировать всех желающих вакциной CoronaVac. Начало в 10.00.