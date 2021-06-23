В Сумах авария на проспекте Шевченко На перекрестке улицы Леваневского и проспекта Шевченко произошла авария с участием ВАЗ и Hyundai Accent.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.