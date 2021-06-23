В Сумах авария на проспекте Шевченко

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
На проспекте Шевченко произошла авария с участием Volkswagen Jetta и Toyota Corolla....
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Полиция расследует обстоятельства ДТП в Ахтырском районе, в котором травмировалась женщина....