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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской волейболист пролетел мимо Олимпиады

В нидерландском городе Гаага стартовал финальный раунд Континентального кубка по пляжному волейболу.

Его победители в мужском и женском турнирах получат последние путевки на нынешнюю Олимпиаду в Токио.

У мужчин на корты вышли Сергей Попов с Владиславом Емельянчиком и Денис Денисенко с сумчанином Максимом Гладуном; у женщин - Диана Лунина с Валентиной Давыдовой и сестры Ирина с Инной Махно.

Согласно регламенту, соревнования проходят по системе «плей-офф» со стадии 1/8 финала, причем две пары из одной страны непременно встречаются с двумя парами страны другой. В случае, если счет этой дуэли был бы 1: 1, судьбу путевки в следующий раунд соревнований должен был определить так называемый «золотой матч» между победителями каждого из пар.

Мужчинам выпало бороться с бельгийцами. Емельянчик и Попов без особого труда переиграли Денниса Дэро и Мартина Колсона - 2:0 (21:12, 21:14), а Денисенко и Гладун не нашли действенных контраргументов против дуэта Дриес Кьокелькорен - Том ван Валле - 0:2 (18:21, 14:21). Таким образом, судьбу путевки в следующий раунд соревнований в «золотом матче» разыграли Емельянчик / Попов и Кьокелькорен / ван Валле.

К большому сожалению, теперь уже и наша ведущая пара не избежала многих ошибок. Лишь эпизодически Владислав и Сергей демонстрировали игру, которая позволяла им сохранять хорошие шансы на успех. Однако в концовках каждого из сетов преимущество бельгийцев была очевидным. Соответственно, потерпев поражение - 0:2 (18:21, 17:21), Попов и Емельянчик, вместе с Денисенко и Гладуном, были вынуждены с олимпийскими надеждами распрощаться.

У женщин по результатам жеребьевки в 1/8 финала украинки играли против представительниц Италии. Сначала сошлись сестры Махно с Клаудией Скамполи и Маргерит Бьянчин. Наши победили - 2:0 (21:19, 21:17).

По-настоящему валидольной получилось противостояние Луниной и Давидовой против Кьяры Зей и Сары Брейденбах. Здесь борьба почти постоянно продолжалась очко в очко, однако, к счастью. в кульминационные моменты каждого сета украинские спортсменки были хладнокровнее - 2:0 (21:19, 21:19).

Таким образом, наши девушки обеспечили себе участие в четвертьфинале. На этой стадии соревнований 24 июня они померяются силами с россиянками: сестры Махно - с Ксенией Дабижей и Дарьей Рыжих, а Лунина и Давидова - с Марией Бочаровой и Марьей Ворониной.

Спорт Пляжный волейбол
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