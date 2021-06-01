Кому в Сумах отключили воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Интернационалистов, 10 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Глинки, 11 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), ул. Сирко, 15 (замена коренного крана горячей воды и полотенцесушителя в квартире), ул. Харьковская, 33 (замена коренного крана горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 38 (замена коренных кранов горячей и холодной воды в квартире), ул. Г. Кондратьева, 181 (замена крана холодной воды и установка счетчика).