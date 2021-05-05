Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:49264

Сумские лучники с медалями юниорского чемпионата Украины

Во Львове проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров 2001 г.р. и младше.

Сумчане Дарья Коваль и Артем Овчинников заняли 3-е место среди смешанных команд. Артем Овчинников стал чемпионом Украины, а Егор Леоненко завоевал «бронзу» в индивидуальных стрельбах.

Спорт Стрельба из лука
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумской лучник пробился на Олимпиаду
21.06.2021 20:11

Сумской лучник пробился на Олимпиаду

17-21 июня в Париже проходил последний отборочный турнир на олимпийские игры в Токио....

Сумской лучник взял «серебро» на чемпионате Европы
06.06.2021 14:10

Сумской лучник взял «серебро» на чемпионате Европы

Сегодня, 6 июня, в турецкой Анталье завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука....

Сумчанин посоревнуется за «золото» чемпионата Европы
03.06.2021 13:40

Сумчанин посоревнуется за «золото» чемпионата Европы

Мужская сборная Украины по стрельбе из лука вышла в финал чемпионата Европы....

Сумчанка выиграла этап Кубка Европы по стрельбе из лука
21.05.2021 23:11

Сумчанка выиграла этап Кубка Европы по стрельбе из лука

Первый этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов продолжается в эти дни в Словении....

Сумские лучники с медалями чемпионата Украины среди спортклубов
05.05.2021 09:03

Сумские лучники с медалями чемпионата Украины среди спортклубов

1-4 мая в Новой Каховке проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди спортивных клубов....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
Вчера 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
Вчера 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
Вчера 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
Вчера 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.