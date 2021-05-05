Сумские лучники с медалями юниорского чемпионата Украины Во Львове проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров 2001 г.р. и младше.

Сумчане Дарья Коваль и Артем Овчинников заняли 3-е место среди смешанных команд. Артем Овчинников стал чемпионом Украины, а Егор Леоненко завоевал «бронзу» в индивидуальных стрельбах.