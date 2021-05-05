Сумские лучники с медалями юниорского чемпионата Украины

Сумчане Дарья Коваль и Артем Овчинников заняли 3-е место среди смешанных команд. Артем Овчинников стал чемпионом Украины, а Егор Леоненко завоевал «бронзу» в индивидуальных стрельбах.
17-21 июня в Париже проходил последний отборочный турнир на олимпийские игры в Токио....
Сегодня, 6 июня, в турецкой Анталье завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука....
Мужская сборная Украины по стрельбе из лука вышла в финал чемпионата Европы....
Первый этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов продолжается в эти дни в Словении....
1-4 мая в Новой Каховке проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди спортивных клубов....