В Глухове начислили субсидий на 4,3 млн грн больше: под суд пойдет чиновница горсовета Шосткинской окружной прокуратурой 23 июня в суд направлено обвинительное заключение в отношении госслужащего Глуховского городского совета, в результате небрежности которой государству причинен ущерб более 4,3 млн грн.

Как установлено следствием, указанное лицо, будучи главным специалистом отдела назначения пособий, компенсаций и социальных гарантий Глуховского городского совета, не проверила должным образом правильность начисления сумм, подлежащих выплате получателям субсидии жилищно-коммунальных услуг на территории г. Глухова по 2085 домохозяйствам, в результате чего произошло чрезмерное начисления средств в сумме более 4,3 млн грн.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Досудебное расследование проводилось СО отдела полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского РУП ГУНП в Сумской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.