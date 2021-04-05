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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:00457

В Сумах незаконно отдали детский лагерь в залог?

Прокуратура настаивает на признании недействительным ипотечного договора и отмене права собственности на имущество детского центра «Чайка».

Ювенальные прокуроры Окружной прокуратуры города Сумы обратились в Хозяйственный суд Сумской области с иском о признании недействительным ипотечного договора и отмене решения о государственной регистрации права собственности на имущество детского центра «Чайка».

Прокуратурой установлено, что в апреле 2013 году владелец оздоровительного центра - бывшее руководство Сумского машиностроительного объединения передало его в виде залогового имущества банковскому учреждению. Поскольку предприятие ссуду не вернуло, банк забрал детский оздоровительный лагерь в счет погашения задолженности. Однако, согласно действующему законодательству, имущество детского учреждения оздоровления и отдыха не может быть объектом обращения взыскания по долговым обязательствам и не может передаваться в залог. Поэтому прокуратура обратилась в суд, в настоящее время открыто судебное производство, продолжается рассмотрение.

В то же время продолжается досудебное следствие по факту злоупотребления властью, в рамках которого 2 апреля 2021 года наложен арест на имущество оздоровительного детского центра «Чайка» путем запрета его отчуждения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Чайка
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