В Сумах на остановке столкнулись две маршрутки: пострадала пассажирка (видео)

На месте происшествия патрульные предварительно выяснили, что на остановке общественного транспорта произошло столкновение двух маршрутных транспортных средств «Рута».
В результате ДТП телесные повреждения получила 62-летняя пассажирка одной из маршруток. Бригада медиков доставила ее в больницу для оказания необходимой помощи.
Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
О ДТП сообщила в Фейсбуке сумчанка Елена Драчук....
Вечером 8 июня в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Toyota» и автобуса «Рута 25»....
Сегодня, 8 июня, вечером на ул. Роменский произошло ДТП и легкового автомобиля....
Сообщение о ДТП, которое произошла на улице Белопольское шоссе, патрульные получили 22 мая, около 21.30....
Авария произошла на улице Героев Крут....