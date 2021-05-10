В Сумах на остановке столкнулись две маршрутки: пострадала пассажирка (видео) 22 июня, около 18.00, патрульные получили сообщение об автопроисшествии между двумя автобусами на улице Ильинской.

На месте происшествия патрульные предварительно выяснили, что на остановке общественного транспорта произошло столкновение двух маршрутных транспортных средств «Рута». В результате ДТП телесные повреждения получила 62-летняя пассажирка одной из маршруток. Бригада медиков доставила ее в больницу для оказания необходимой помощи. Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.