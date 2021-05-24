Сумской футзалист взял «бронзу» чемпионата Беларуси Сегодня, 23 июня, прошел третий матч бронзовой серии чемпионата Беларуси по футзалу.

В решающей третьем встречи сошлись минская «Столица» и гомельский «БЧ». За обе команды играют воспитанник сумского футзала: Евгений Змысля за минчан, Денис Мазной за гомельчан.

Команды выдали настоящий триллер, поочередно ведя в счете, а в итоге 6:6 после основного времени матча, 7:7 после дополнительного. В серии пенальти точнее были гомельчане 5:4. За минчан один из голов забил воспитанник сумского футзала вратарь Евгений Змысля, который сумел из своей штрафной поразить неосмотрительно покинувшего ворота оппонента.

Таким образом «БЧ» вязала реванш у «Столицы» за прошлогодний бронзовый финал.