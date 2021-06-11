Сумские хоккеисты выиграли «серебро» чемпионата Украины 21-23 июня в Виннице состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юниоров 2002-03 г.р.

В турнире приняло участие 4 команды. Этот Чемпионат проводился в рамках подготовки к Чемпионату Европы U-18, чтобы просмотреть кандидатов в сборную и окончательно определиться с составом.

По окончании турнира места распределилось так:

1. Сборная Винницкой области (тренеры Бондарчук Виталий, Бакум Сергей);

2. СДЮШОР "Динамо" г.Сумы (тр. Тагиева Диана)

3. МДЮСШ N1 г.Винница (тр.Кулеша Александр)

4. ОДЮСШ-ХК "Феникс" Житомирская область (тр. Черкас Андрей, Мокрицкий Евгений).

Кроме сумчан, ставших серебряными призерами, у нас есть и чемпионы: в составе Сборной Винницкой области чемпионами стали воспитанники шосткинского хоккея - Махотков Егор, Колиенко Константин, Яковенко Ростислав, Головчук Богдан. Они кандидаты в сборную команду Украины U-18, которая готовится принять участие в Чемпионате Европы U-18 в июле в Вене.