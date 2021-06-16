У Сумах День молоді святкуватимуть три дні У четвер, 24 червня, в Сумах розпочинається цикл заходів, приурочених до Дня молоді.

Детально про час та місце проведення святкової програми, яка триватиме протягом трьох днів, сьогодні під час брифінгу розповіли Віра МОТРЕЧКО, начальник відділу у справах молоді та спорту Єлизавета ОБРАВІТ та Ігор ГАННЕНКО.

«Ми посилено готуємось до святкування Дня молоді. Організатори свята – міська рада, Центр дозвілля молоді та відділ у справах молоді та спорту підготували для сумчан грандіозну видовищну програму, до якої ввійшли різноманітні розваги: атракціони, показові спортивні виступи, фудкорти, святкові розіграші, майстер-класи, дитячі ігрові зони та квести. Крім того, містян і гостей свята розважатимуть виступами відомі сумські гурти, дитячі колективи, також відбудуться змагання з лазертагу та фаєр-шоу, – зауважила під час брифінгу заступник міського головиВіра Мотречко. – Тож, ми всіх запрошуємо на свято, будемо раді всіх бачити. Переконана, що кожен знайде розвагу до смаку».

За словами директора КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді» Ігоря Ганненка, більшість заходів проходитиме біля МЦ «Романтика». Зокрема, вже у четвер о 16:00 тут стартують змагання з лазертагу (участь за попередньою реєстрацією на сторінці ЦДМ), а о 19:00 відбудеться «квартирник-сходинки», де сумські гурти представлять сумчанам свою авторську музику.

У п’ятницю, 25 червня, на галявині біля МЦ «Романтика» фахівці «Клініки, дружньої до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» проведуть лекцію «Відповідальність починається з тебе», яка розпочнеться о 14:00. Потому, о 17:00, біля Харківського мосту (з боку вул. Героїв Сумщини) відбудеться supserfing party, де охочі матимуть можливість позмагатись у вправності керування sup-дошкою. Цього ж дня о 18:00 також біля МЦ «Романтика», стартує «Жива бібліотека» на тему подорожей «Зачекінемося», де відомі сумські travel-блогери, фотографи поспілкуються з містянами на дану тематику.

Основні заходи та святковий концерт відбудуться безпосередньо в День молоді.

У неділю, 27 червня, об 11:00 любителів екстремальних видів спорту запрошують до скейтпарку, що в міському парку ім. Кожедуба, де відбудуться показові виступи спортсменів-екстремалів «Extreme Style academy».

В цей же час біля МЦ «Романтика» та на центральних вулицях міста стартує робота фудкортів. З 16:00 розпочинають роботу локації: «Жива бібліотека», майстер-клас із макіяжу від «G-Bar», дитячі зони та квест-кімнати, виступ ростової ляльки.

«Батьки можуть сміливо приходити на святкування з дітьми, і не хвилюватись, де їх залишити. Ми продумали програму таким чином, аби сумчани різного віку, від найменших до старшого покоління, мали чим зайнятися, щоб це було цікаво, корисно і пізнавально», – зауважив Ігор Ганненко.

Концертно-розважальна програма розпочнеться о 17:00 біля МЦ «Романтика» виступами дитячих колективів. Також програмою заходів о 18:00 передбачений модний показ від «Розмови» та управління стратегічного розвитку міста, а наприкінці вечора на святковому концерті сумчан розважатимуть гурти «Lost message», «Dance band» та Dj Стас МЕЙЛІС. О 22:00 гості свята зможуть подивитися видовищне фаєр-шоу.

Після 23:00 всіх бажаючих запрошують продовжити святкування на аfter party, що відбудеться в Зеленому театрі (колишня літня естрада в міському парку ім. Кожедуба).

На День Молоді також відбудеться нагородження переможців, вже традиційного для сумчан конкурсу «Молодіжна еліта», який проходив у п’яти номінаціях. Міський голова відзначить кожного грошовою винагородою в 10 тис. грн.