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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:1941

До уваги сумських абітурієнтів: мінімальні бали для вступу на бюджет

В Україні наближається початок проведення вступної кампанії до закладів вищої освіти.

Вже зараз майбутні вступники мають можливість оцінити власні шанси участі у конкурсному відборі до вишів. Цього року Міністерством освіти визначені мінімальні прохідні конкурсні бали, маючи які, вступники можуть розраховувати на вступ до вишів на бюджетну форму навчання.

Зокрема, у 2021 році вступникам, які претендуватимуть на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної середньої освіти за кошти державного бюджету, необхідно мати конкурсний бал на рівні не меншому ніж 125. В іншому випадку абітурієнт не буде допущений до конкурсного відбору.

Окрім того, Міністерством освіти встановлені мінімальні значення кількості балів для вступу на медичні спеціальності – «Стоматологія»«Медицина»«Педіатрія» з другого та третього конкурсних предметів на рівні не меншому ніж 150 балів. Виняток складатимуть вступники, які матимуть конкурсний бал більше ніж 175 балів.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» не може бути меншим ніж 130 балів.

Водночас конкурсний бал для вступу на спеціальності галузі знань «Право»«Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини» має бути не меншим за 140 балів.

Окрім цього, у 2021 році залишається скорочений обсяг державного замовлення на юридичні спеціальності. Зокрема, прийом вступників за державним або регіональним замовленням для здобуття ступеня молодшого бакалавра за всіма формами здобуття освіти, а також для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочної формою здобуття освіти за спеціальностями «Право», та «Міжнародне право» в 2021 році проводитися не буде.

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