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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:57256

В Шостке поймали серийного гаражного вора

Злоумышленник ночью делал подкопы под гаражные помещения горожан и похищал оттуда наиболее ценные вещи.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, в рамках открытых уголовных производств по факту краж из гаражей шосткинцев, оперативники Шосткинского районного управления полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска и отдела уголовного анализа ГУНП области разоблачили ранее судимого 28-летнего жителя Шостки, кроторого подозревают в совершении минимум четырех краж из гаражных помещений горожан.

Как выяснило следствие, мужчина, находясь в статусе подсудимого за ранее совершенные кражи из гаражей, и дальше продолжал заниматься преступной деятельностью - ночью делал подкопы под гаражными помещениями и проникал внутрь. Оттуда похищал наиболее ценные вещи: электроинструменты, туристические палатки, изделия из металла и т.п. Чужое имущество продавал, а деньги тратил на свои нужды.

«Во время проведения санкционированных обысков наши сотрудники обнаружили и изъяли часть похищенных из гаражей вещей, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Их будет возвращено владельцам после необходимых следственных действий. Кроме того, подозреваемого проверяем на причастность к совершению других подобных преступлений на территории города и всего Шосткинского района».

Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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