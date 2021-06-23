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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:06166

В Сумах очередное ДТП с маршруткой

На перекрестке улиц Харьковская-Прокофьева произошла авария с участием маршрутного авто «Рута» и легковушки Skoda Fabia.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.

Досуг Дтп
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Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
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Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30; с 24.06.2021 - 20.35
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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