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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщине ДТП с участием четырех авто

Вчера, 22 июня, около 11:30, патрульные получили сообщение о ДТП на 65-м километре автодороги Н 12 "Сумы - Полтава".

На месте ДТП инспекторы обнаружили четыре транспортных средства с механическими повреждениями. Опросив очевидцев ДТП, патрульные установили, что 52-летний водитель автомобиля Ford Cargo, не придерживаясь безопасной скорости движения и безопасной дистанции, совершил наезд на автомобиль Renault Megane. Далее, по инерции, Renault Megane совершил столкновение с автомобилем Renault Dokker, а он - с транспортным средством Renault Master.

На водителя Ford Cargo инспекторы составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Также административный материал по ч. 3 ст. 121 КУоАП патрульные составили на водителя автомобиля Renault Master, потому что он своевременно не прошел обязательный технический контроль. 

Право Нарушение ПДД
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