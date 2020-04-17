На Сумщине ДТП с участием четырех авто

На месте ДТП инспекторы обнаружили четыре транспортных средства с механическими повреждениями. Опросив очевидцев ДТП, патрульные установили, что 52-летний водитель автомобиля Ford Cargo, не придерживаясь безопасной скорости движения и безопасной дистанции, совершил наезд на автомобиль Renault Megane. Далее, по инерции, Renault Megane совершил столкновение с автомобилем Renault Dokker, а он - с транспортным средством Renault Master.
На водителя Ford Cargo инспекторы составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Также административный материал по ч. 3 ст. 121 КУоАП патрульные составили на водителя автомобиля Renault Master, потому что он своевременно не прошел обязательный технический контроль.
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