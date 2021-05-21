В Сумах открыли выставку, посвященную военным медикам Ко Дню скорби и памяти жертв войны. который отмечается 22 июня, в Сумском областном краеведческом музее экспонируется выставка, посвященная подвигу медицинских работников Сумщины в годы Второй мировой войны.

Трудно переоценить вклад медиков в Победу над нацизмом. В общем, за период боевых действий, они вернули в строй более 70% раненых и около 90% больных бойцов. В 1941-1945 годах на фронте и в тылу работали 200 тыс. врачей и 500 тыс. среднего медицинского персонала.

На выставке представлены комплексы материалов хирурга А.С. Маркова, который с первого и до последнего дня войны был начальником созданного в Сумах военного эвакогоспиталя; З.И. Красовицкого, в годы войны - военного фельдшера, который в составе Первой Гвардейской танковой армии прошел от Курска до Берлина; врача-хирурга И.К. Егоровой; военного фельдшера И.Х.Деревянко и других.

На выставке помещена справка о том, что З. Красовицкий с 14 января по 18 марта 1945 года вынес с поля боя 46 тяжелораненых бойцов; повестка А.Маркова от 24 июня 1941 года приказом явиться в Тростянецкий военкомат и удостоверение о том, что он назначен начальником военного госпиталя № 1029, созданного в Сумах; наградной лист гвардии лейтенанта медицинской службы И. Деревянко, 1946 года.

Материалы выставки знакомят посетителей с биографиями врачей, фотографиями, документами, иллюстрирующими их жизненный путь и трудовую деятельность. Представлены также личные вещи А. Маркова, набор медицинских инструментов хирурга, принадлежавший врачу И. Деревянко, ртутный измеритель давления и медицинские инструменты 1930-х гг.

Профессия медика является одной из самых и чрезвычайно нужной для общества. И в наше время они на переднем крае в борьбе за жизнь и здоровье людей.