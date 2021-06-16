На Сумщине перевернулся самодельный трактор: пострадала женщина

Происшествие произошло 22 июня, около 12:00, вблизи села Пологи. 34-летний мужчина, управляя самодельным трактором с прицепом не справился с управлением и допустил его перекидывание. В результате 45-летняя пассажирка получила телесные повреждения.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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