На Сумщине перевернулся самодельный трактор: пострадала женщина Полиция расследует обстоятельства ДТП в Ахтырском районе, в котором травмировалась женщина.

Происшествие произошло 22 июня, около 12:00, вблизи села Пологи. 34-летний мужчина, управляя самодельным трактором с прицепом не справился с управлением и допустил его перекидывание. В результате 45-летняя пассажирка получила телесные повреждения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.