Перерасчет пенсий с 1 июля: кому и сколько доплатят за стаж

овышение коснется, в первую очередь, тех пенсионеров, которым не индексировали выплаты ни в марте, ни в июне.
В результате планового перерасчета увеличится надбавка за стаж сверх нормы. До 1 июля надбавка за стаж сверхнормы составляет 17,69 гривны за каждый год. После 1 июля эта сумма увеличится до 18,54 гривны. Это значит, что за десять лет дополнительного стажа прибавка пенсионеру увеличится с 176,9 грн до 185,4 грн. Право на надбавку за стаж имеют женщины, у которых больше 30 лет стажа, и мужчины, которые заработали больше 35 лет стажа.
С 1 июля в Украине повысится размер минимальной и максимальной пенсии. Она равна прожиточному минимуму и сейчас составляет 1769 гривен. С июля прожиточный минимум и минимальная пенсия будут повышены до 1854 гривен. Таким образом, с июля минимальная пенсия вырастет на 85 гривен. Максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 гривен, а значит на 850 гривен.
В июле вырастет также пенсия и для инвалидов-чернобыльцев: от 191 гривны – для инвалидов третьей группы до 242 гривен – для чернобыльцев с инвалидностью первой группы. Увеличатся выплаты ветеранам войны и людям, ставшим жертвами нацистских преследований.
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