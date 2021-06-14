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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Прикарпатские спасатели оказали помощь туристам с Сумщины на Говерле

22 июня в 18:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек во время восхождения на г. Говерла из-за осложнения погодных условий (значительный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы.

В 18:25 для проведения спасательных работ было направлено спасателей ПРВ Ворохта пост Заросляк.

В 19:30 спасатели прибыли к группе туристов, после чего было установлено, что часть группы спускается с горы самостоятельно, интенсивность осадков падает. Спасатели оказали помощь по безопасному восхождению 26 лицам, из них: 22 детей и 4 взрослых в т.ч. 1 роженица.

В 20:55 спасательные работы были завершены, травмированных нет.

Общество Говерла ГСЧС
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