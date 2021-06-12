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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская «Барса» стала четвертой в Полтаве

На выходных в Полтаве состоялся турнир памяти А.Н. Бабаева, среди юношей 2011 г.р.

Среди 24 команд-участниц были и представители футбольного центра «Барса». Нашу школу на этом турнире представляли подопечные Владимира Кравчука и Александра Мурашкина. Игры проходили на полях с искусственным покрытием стадиона «Динамо» и ДЮСШ им. Горпенко.

В первом туре «Барса-1» разгромила «Аметист» (Александрия) со счетом 9:1. «Барса-2» проиграла команде «Кремень» (Кременчуг) - 0:6.

Во втором туре дубль харьковского «Металлист-1925» проиграл «Барсе-1» со счетом 0:2, а «Барса-2» расписали мировую с «МДЮСШ-1» (Днепр) - 1:1.

Третий тур для «Барсы-1» оказался очень сложным, в противостоянии с «УФК» (Днепр) сумчане победили 2:1. «Оболонь-1» (Киев) обыграли «Барсу-2» со счетом 3:1.

В четвертом туре «АРЗ-2» (Днепр) капитулировали перед «Барсой-1» - 0:4. «Заря-Академия» (Черкасская область) с разницей в один мяч переиграла «Барсу-2» - 2:1.

В пятом туре «Молодежь» (Полтава) одержала победу над «Барсой-2» со счетом 2:0, а «Барса-1» победила ФК «Полтава» со счетом 2:0.

В полуфинале «Барса-1» проиграла «Оболони-1» (Киев) 0:2. Правда, соперники явно были на год-два старше сумчан. В финале победу праздновали футболисты ФК «Металлист-1925», которые переиграли «Оболонь». «Бронзу» турнира в серии послематчевых пенальти завоевал «Металлург-1» из Запорожья, обыгравший «Барсу-1».

Лучшим вратарем соревнований признан Владислав Бакланов («Барса-1»).

Спорт «Барса» Футбол
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