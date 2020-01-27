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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Памятная монета «25 лет Конституции Украины» введена в обращение с 21 июня

По информации Национального банка Украины, памятная монета посвящена 25-летию принятия Основного Закона Украины.

На аверсе монеты на матовом фоне составленного пазла, контурами которого является микротекст с цитатой отдельных статей Конституции Украины, размещено: позолоченный малый Государственный Герб Украины (по центру); надписи: Україна (вверху), номинал монеты - 10 гривен (справа от герба), год чеканки монеты - 2021 (внизу).

На реверсе монеты на матовом фоне составленного пазла размещены зеркальные силуэтные изображения, олицетворяющих народ Украины и символизирующих, что каждый отдельный украинец является частью одного целого, а Основной Закон Украины гарантирует их права; справа - малый Государственный Герб Украины и надписи Конституція / Україна.

Экономика Монета
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