Памятная монета «25 лет Конституции Украины» введена в обращение с 21 июня По информации Национального банка Украины, памятная монета посвящена 25-летию принятия Основного Закона Украины.

На аверсе монеты на матовом фоне составленного пазла, контурами которого является микротекст с цитатой отдельных статей Конституции Украины, размещено: позолоченный малый Государственный Герб Украины (по центру); надписи: Україна (вверху), номинал монеты - 10 гривен (справа от герба), год чеканки монеты - 2021 (внизу).

На реверсе монеты на матовом фоне составленного пазла размещены зеркальные силуэтные изображения, олицетворяющих народ Украины и символизирующих, что каждый отдельный украинец является частью одного целого, а Основной Закон Украины гарантирует их права; справа - малый Государственный Герб Украины и надписи Конституція / Україна.