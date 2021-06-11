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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Аферист снял со счета глуховчанки 27 000 гривен

Назвавшись в телефонном разговоре сотрудником банка, злоумышленник узнал у молодой жительницы Глухова конфиденциальную информацию по ее банковской карточке, и снял со счета все сбережения.

В полицию Глухова с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя местная жительница. Она рассказала, что днем на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся в разговоре банковским сотрудником. Мужчина спросил у заявительницы: «Действительно ли она перечисляет деньги со своей карты и счет другого клиента?» Получив отрицательный ответ, собеседник попросил у нее информацию по ее банковской карточке: номер, срок действия и cvv-код якобы для повышения безопасности по ее счету. Также попросил предоставить ему коды, которые придут ей в СМС из банка.

Женщина согласилась и дала ему всю необходимую информацию.

После завершения разговора с «банкиром», глуховчанка попыталась зайти на свою финансовую страницу в Интернете, однако обнаружила, что пароли изменены. А обратившись в финансовое учреждение, выяснила - с ее счета снято 27 000 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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