В Сумах охранник натравил собак на отца с дочкой, которые выгуливали спаниеля (видео) Пострадавшему псу потребовалась сложная операция, а его владелец получил серьезную травму пальца. Полиция ведет расследование и готовится передать материалы в суд.

В Сумах охранник строительной площадки натравил собак на мужчину с маленькой дочерью, которые выгуливали спаниеля. Об этом сообщает "ТСН" со слов пострадавших.

По словам Михаила Черномаз, они вместе с 8-летней дочкой Анной и домашним питомцем проходили мимо строительной площадки, охранник которой дал своим собакам команду атаковать. Животные набросились на девочку и спаниеля по кличке Оскар, которые в итоге получили ранения.

"Он спустил поводок и сказал: "взять", — утверждает мужчина. "Одна собака была ротвейлером, там смесь с бойцовской породой, а другая — не помню".

Прохожие пришли на помощь семейству и помогли отбиться от псов. Оскару разорвали брюхо, ветеринары провели сложную операцию и спасли жизнь домашнему любимцу. К счастью, в результате схватки собаки не повредили ему кишечник и внутренние органы, однако спаниелю предстоит длительное лечение и реабилитация. У девочки после укуса остались следы, однако рана не опасная, у ее отца сильно поврежден палец.

"Он кричал "порви", зачем ты с ней так легко. Рви ее на куски. Я испугалась. Стояла и хотелось плакать", — рассказала Анна Черномаз.

Как рассказала в Facebook дочь Михаила, Марина Волкова, инцидент произошел вечером 17 июня на улице Прокофьева, рядом строит высотки строительная компания "Нотехс". Свидетели сообщили, что это не первый случай нападения на собак со стороны охранника и его питомцев.

После инцидента мужчина обратился к правоохранителям. Как рассказал спикер региональной полиции Владимир Кузьменко, следователи зарегистрировали заявление, опросили охранника и готовятся передавать административные материалы в суд. Тем временем, собак проверяют на бешенство.

По данным "ТСН", строительная компания извинилась перед владельцами Оскара, пообещала выплатить компенсацию и уволить охранника. Коллеги предполагаемого злоумышленника не верят, что он мужчина специально спустил собак на прохожих.

"Такого просто быть не может, какой адекватный человек будет натравливать на человека собаку. Сказал что выгуливал на поводке и она просто вырвалась и побежала", — высказался Руслан Шепетуха, мастер на стройке.