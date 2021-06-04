На Сумщине на взятке в 10 000 евро поймали пограничника На Сумщине задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды оперативным сотрудником пограничного отряда и его посредником.

По данным следствия, правоохранитель требовал от гражданина Украины 10 000 евро за незаконную переправку через государственную границу Украины в Российскую Федерацию, а деньги украинец должен был передать через посредника.

Правоохранители задержали фигурантов 18 июня во время передачи неправомерной выгоды. Им уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и обоим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Противоправную деятельность лиц прекращено при оперативном сопровождении четвертого оперативного отдела (с дислокацией в г. Сумы) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, и содействии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПС Украины.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.