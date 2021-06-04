Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:22480

На Сумщине на взятке в 10 000 евро поймали пограничника

На Сумщине задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды оперативным сотрудником пограничного отряда и его посредником.

По данным следствия, правоохранитель требовал от гражданина Украины 10 000 евро за незаконную переправку через государственную границу Украины в Российскую Федерацию, а деньги украинец должен был передать через посредника.

Правоохранители задержали фигурантов 18 июня во время передачи неправомерной выгоды. Им уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и обоим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Противоправную деятельность лиц прекращено при оперативном сопровождении четвертого оперативного отдела (с дислокацией в г. Сумы) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, и содействии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПС Украины.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Взятка Пограничники
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине пограничники предотвратили вывоз из Украины старинных книг
15.06.2021 16:52

На Сумщине пограничники предотвратили вывоз из Украины старинных книг

14 июня в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинных...

В Сумах будут судить за взятку полицейскому
15.06.2021 09:49

В Сумах будут судить за взятку полицейскому

Сумской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении фигуранта уголовного производства, который пытался повлиять на руководителя...

Стало известно, кого задержали на взятке в 1 тыс. долларов за прием ребенка в кадетский корпус
13.06.2021 14:55

Стало известно, кого задержали на взятке в 1 тыс. долларов за прием ребенка в кадетский корпус

Среди задержанных вчера по подозрению в получении взятки за устройство ребенка в лицей имени Харитоненко «Кадетский корпус» был Андрей Сидоренко...

Сумские пограничники поймали двух россиян, ради отдыха в Одессе переплывших Ворсклу
06.06.2021 09:01

Сумские пограничники поймали двух россиян, ради отдыха в Одессе переплывших Ворсклу

Пограничники задержали двух граждан Российской Федерации, которые пытались пересечь государственную границу по реке Ворскла....

На Сумщині на хабарі спіймали службовця Укрзалізниці
04.06.2021 15:49

На Сумщині на хабарі спіймали службовця Укрзалізниці

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди керівником одного структурного...

Новости

На Сумщине 26 новых случаев COVID-19 (подробности)
Сегодня 09:03
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
В Сумах охранник натравил собак на отца с дочкой, которые выгуливали спаниеля (видео)
Сегодня 10:50
На Сумщине на взятке в 10 000 евро поймали пограничника
Сегодня 10:22
Шосткинские полицейские и неравнодушные граждане вернули малолетнего беглеца в семью
Сегодня 10:12
Полицейские Сумщины разоблачили двух воров
Сегодня 09:57
Вынесен приговор для наркоторговцев – контрабандистов
Сегодня 09:44
Сумчан запрошують на форум молодіжних ініціатив «Action! Forum»
Сегодня 09:26
В Сумах телефоном проконсультують щодо соціальної допомоги
Сегодня 09:24
В центре Сум установили бесплатную СТО для велосипедов
Сегодня 09:00
За сутки в Украине обнаружили 835 новых случаев COVID-19
Сегодня 08:48
В Тростянце пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»
Сегодня 08:30
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
Сегодня 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
Вчера 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
Вчера 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
Вчера 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
Вчера 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30; с 24.06.2021 - 20.35
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.