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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:12199

Шосткинские полицейские и неравнодушные граждане вернули малолетнего беглеца в семью

Почти час продолжались поиски 6-летнего мальчика, который самостоятельно решил пойти купаться в городской водоем. Заметили юного отдыхающего на берегу озера без сопровождения взрослых граждане, и сообщили о нем полицию.

Сообщение об исчезновении 6-летнего мальчика в полицию поступило от его мамы. Испуганная женщина рассказала, что приглядывала за сыном из окна квартиры, когда он играл на детской площадке во дворе многоэтажки. В какой-то момент она заметила его отсутствие. Обежав соседние дворы многоэтажек, сына она так и не нашла.

На розыск ребенка был ориентирован личный состав Шосткинского районного управления полиции. В поисках ребенка правоохранители обследовали микрорайон города, где живет мальчик, проверили спортивные площадки, опросили прохожих.

Нашли ребенка в двух километрах от дома, возле одного из городских водоемов. Неравнодушные отдыхающие заметили на берегу мальчика без сопровождения взрослых и сообщили о нем в полицию.

Как выяснилось, мальчик, незаметно для мамы, взял из дома надувной круг и самостоятельно отправился к озеру купаться.

С женщиной и ее сыном ювенальные полицейские провели профилактическую беседу. Парень пообещал правоохранителям, что больше так делать не будет, а на пляж будет ходить исключительно со взрослыми.

Полицейские советуют гражданам уделять максимум внимания своим несовершеннолетним детям и не оставлять малолетних  детей  без присмотра дома, на детской площадке, в машине. В случае неотложных дел, попросите родственников, соседей или знакомых присмотреть за ними.

Правоохранители напоминают, что согласно действующему законодательству, если с ребенком, моложе 14 лет, что-нибудь случится или он осуществит любое правонарушение, то за ее действия будут отвечать родители, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Розыск ребенка Ювенальная полиция
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