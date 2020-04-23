Шосткинские полицейские и неравнодушные граждане вернули малолетнего беглеца в семью

Сообщение об исчезновении 6-летнего мальчика в полицию поступило от его мамы. Испуганная женщина рассказала, что приглядывала за сыном из окна квартиры, когда он играл на детской площадке во дворе многоэтажки. В какой-то момент она заметила его отсутствие. Обежав соседние дворы многоэтажек, сына она так и не нашла.
На розыск ребенка был ориентирован личный состав Шосткинского районного управления полиции. В поисках ребенка правоохранители обследовали микрорайон города, где живет мальчик, проверили спортивные площадки, опросили прохожих.
Нашли ребенка в двух километрах от дома, возле одного из городских водоемов. Неравнодушные отдыхающие заметили на берегу мальчика без сопровождения взрослых и сообщили о нем в полицию.
Как выяснилось, мальчик, незаметно для мамы, взял из дома надувной круг и самостоятельно отправился к озеру купаться.
С женщиной и ее сыном ювенальные полицейские провели профилактическую беседу. Парень пообещал правоохранителям, что больше так делать не будет, а на пляж будет ходить исключительно со взрослыми.
Полицейские советуют гражданам уделять максимум внимания своим несовершеннолетним детям и не оставлять малолетних детей без присмотра дома, на детской площадке, в машине. В случае неотложных дел, попросите родственников, соседей или знакомых присмотреть за ними.
Правоохранители напоминают, что согласно действующему законодательству, если с ребенком, моложе 14 лет, что-нибудь случится или он осуществит любое правонарушение, то за ее действия будут отвечать родители, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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