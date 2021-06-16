Полицейские Сумщины разоблачили двух воров За минувшие сутки работники Ахтырского районного отдела полиции установили личности двух злоумышленников, совершивших кражи чужого имущества.

В первом случае за помощью к полицейским обратился 34-летний житель села Малая Павловка и сообщил, что после визита знакомого у него из дома пропали деньги в сумме 1000 гривен. Участковый офицер полиции быстро разыскал и допросил человека, которого заподозрили в краже. Тот в содеянном сознался и рассказал, что узнав, где у приятеля хранятся деньги, выбрал момент и забрал их себе.

В тот же день с заявлением о краже в полицию обратился 69-летний ахтирчанин и рассказал, что вернувшись домой обнаружил пропажу компьютера, телевизора и других личных вещей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность 35-летнего мужчину к данному преступлению. Выяснилось, что злоумышленник отжал окно, проник в квартиру и похитил понравившиеся вещи.

Сейчас полицейские изъяли часть похищенного имущества, а по данным фактам открыли уголовные производства по признакам ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.