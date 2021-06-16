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Вынесен приговор для наркоторговцев – контрабандистов

Сумская прокуратура отстояла 9 лет за решеткой с конфискацией имущества для наркоторговцев-контрабандистов.

Броварской городской районный суд Киевской области, поддержав позицию Сумской областной прокуратуры, признал виновными двух граждан Украины, которые организовали производство особо опасного психотропного вещества и пытались переместить его  контрабандным путем через таможенную границу Украины на территорию Российской Федерации. Приговором суда от 18.06.2021 они осуждены к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества каждого.

Прокурором в суде доказано, что лица, действуя в составе организованной группы, совместно с другими членами группировки, в арендованном домовладении обустроили место для незаконного производства особо опасного психотропного вещества PVР с целью дальнейшего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины на территорию Российской Федерации.

Так, в течение июня - августа 2020 года, указанные лица с почти 14 кг незаконно изготовленного вещества PVР, пытались переместить контрабандным путем через границу Украины на территорию России с сокрытием от таможенного контроля более 7 кг, но на международном пункте пропуска "Бачевск" Северной таможни ДФС Украины были разоблачены работниками таможни.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресслужба городской прокуратуры.

Право Производство особо опасного психотропного вещества
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