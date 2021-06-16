Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:03605

На Сумщине 26 новых случаев COVID-19 (подробности)

Состоянию на 23 июня 2021 года в Сумской области 77744 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 26 человек (Белопольский район - 1, Буринский район - 1, Великописаревский район - 2, Лебедин - 2, Недригайловский район - 2, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 8, Сумы - 3, Тростянецкий район - 4, Шостка - 1)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1308 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Шостка).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75809 человек, из них за минувшие сутки - 143 (Белопольский район - 13, Буринский район - 3, Великописаревский район - 1, Конотоп - 17 Конотопский район - 4, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 6, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 7, Ромни - 12 Роменский район - 12, Середина-Будский район - 3, Сумы - 30, Сумской район - 5, Тростянецкий район - 5, Шостка - 14 Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 1).

Фото
Общество Коронавирус Статистика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

За сутки в Украине обнаружили 835 новых случаев COVID-19
Сегодня 08:48

За сутки в Украине обнаружили 835 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников...

В Сумах сокращают ковидные койки в больницах
Вчера 09:22

В Сумах сокращают ковидные койки в больницах

В связи с уменьшением заболеваемости в городских больницах сокращают койки для больных коронавирусом....

На Сумщине 11 новых случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Вчера 09:09

На Сумщине 11 новых случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)

По состоянию на 22 июня в Сумской области 77 718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в больницах?
Вчера 09:02

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в больницах?

Статистику рассказала сегодня, 22 июня, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....

На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
21.06.2021 09:39

На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 21 июня 2021 в Сумской 77707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 26 новых случаев COVID-19 (подробности)
Сегодня 09:03
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
Шосткинские полицейские и неравнодушные граждане вернули малолетнего беглеца в семью
Сегодня 10:12
Полицейские Сумщины разоблачили двух воров
Сегодня 09:57
Вынесен приговор для наркоторговцев – контрабандистов
Сегодня 09:44
Сумчан запрошують на форум молодіжних ініціатив «Action! Forum»
Сегодня 09:26
В Сумах телефоном проконсультують щодо соціальної допомоги
Сегодня 09:24
В центре Сум установили бесплатную СТО для велосипедов
Сегодня 09:00
За сутки в Украине обнаружили 835 новых случаев COVID-19
Сегодня 08:48
В Тростянце пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»
Сегодня 08:30
Посеред літа сумчанам покажуть весняну виставку
Сегодня 08:05
В Сумах приют для бездомных животных и Центр ухода за животными объединятся
Вчера 18:21
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
Вчера 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
Вчера 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
Вчера 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
Вчера 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
16.06.2021 15:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30; с 24.06.2021 - 20.35
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.