На Сумщине 26 новых случаев COVID-19 (подробности) Состоянию на 23 июня 2021 года в Сумской области 77744 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 26 человек (Белопольский район - 1, Буринский район - 1, Великописаревский район - 2, Лебедин - 2, Недригайловский район - 2, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 8, Сумы - 3, Тростянецкий район - 4, Шостка - 1)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1308 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Шостка).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75809 человек, из них за минувшие сутки - 143 (Белопольский район - 13, Буринский район - 3, Великописаревский район - 1, Конотоп - 17 Конотопский район - 4, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 6, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 7, Ромни - 12 Роменский район - 12, Середина-Будский район - 3, Сумы - 30, Сумской район - 5, Тростянецкий район - 5, Шостка - 14 Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 1).