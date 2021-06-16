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Лариса Брежнева
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За сутки в Украине обнаружили 835 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 25).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро среды, 23 июня.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 419 человек;

- летальных случаев - 70;

- выздоровели - 2292 человека;

За сутки протестировано:

- методом ПЦР - 26280 человек,

- методом ИФА - 8135 человек,

- экспресс-тестами - 13782 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2230977 человек;

- выздоровели - 2155261 человек;

- летальных случаев - 52 123;

-  проведения ПЦР-тестов - 10717176.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 241 случай;

Винницкая область - 20 случаев;

Волынская область - 13 случаев;

Днепропетровская область - 36 случаев;

Донецкая область - 51 случай;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 15 случаев;

Ивано-Франковская область - 7 случаев;

Киевская область - 38 случаев;

Кировоградская область - 9 случаев;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 52 случая;

Николаевская область - 23 случая;

Одесская область - 30 случаев;

Полтавская область - 35 случаев;

Ровенская область - 38 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 4 случая;

Харьковская область - 26 случаев;

Херсонская область - 9 случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 41 случай;

Черновицкая область - 19 случаев;

Черниговская область - 15 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине действует адаптивный карантин.

Все регионы находятся в зеленой зоне.

Общество Коронавирус Министерство здравоохранения
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