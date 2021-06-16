За сутки в Украине обнаружили 835 новых случаев COVID-19 За последние сутки в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 25).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро среды, 23 июня. Также за минувшие сутки: - госпитализированы - 419 человек; - летальных случаев - 70; - выздоровели - 2292 человека; За сутки протестировано: - методом ПЦР - 26280 человек, - методом ИФА - 8135 человек, - экспресс-тестами - 13782 человека. За все время пандемии в Украине: - заболело - 2230977 человек; - выздоровели - 2155261 человек; - летальных случаев - 52 123; - проведения ПЦР-тестов - 10717176. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях. Количество заболеваний в регионах в сутки: м. Киев - 241 случай; Винницкая область - 20 случаев; Волынская область - 13 случаев; Днепропетровская область - 36 случаев; Донецкая область - 51 случай; Житомирская область - 17 случаев; Закарпатская область - 21 случай; Запорожская область - 15 случаев; Ивано-Франковская область - 7 случаев; Киевская область - 38 случаев; Кировоградская область - 9 случаев; Луганская область - 23 случая; Львовская область - 52 случая; Николаевская область - 23 случая; Одесская область - 30 случаев; Полтавская область - 35 случаев; Ровенская область - 38 случаев; Сумская область - 26 случаев; Тернопольская область - 4 случая; Харьковская область - 26 случаев; Херсонская область - 9 случаев; Хмельницкая область - 26 случаев; Черкасская область - 41 случай; Черновицкая область - 19 случаев; Черниговская область - 15 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. В Украине действует адаптивный карантин. Все регионы находятся в зеленой зоне.