За сутки в Украине обнаружили 835 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро среды, 23 июня.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 419 человек;
- летальных случаев - 70;
- выздоровели - 2292 человека;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 26280 человек,
- методом ИФА - 8135 человек,
- экспресс-тестами - 13782 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2230977 человек;
- выздоровели - 2155261 человек;
- летальных случаев - 52 123;
- проведения ПЦР-тестов - 10717176.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 241 случай;
Винницкая область - 20 случаев;
Волынская область - 13 случаев;
Днепропетровская область - 36 случаев;
Донецкая область - 51 случай;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 21 случай;
Запорожская область - 15 случаев;
Ивано-Франковская область - 7 случаев;
Киевская область - 38 случаев;
Кировоградская область - 9 случаев;
Луганская область - 23 случая;
Львовская область - 52 случая;
Николаевская область - 23 случая;
Одесская область - 30 случаев;
Полтавская область - 35 случаев;
Ровенская область - 38 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - 4 случая;
Харьковская область - 26 случаев;
Херсонская область - 9 случаев;
Хмельницкая область - 26 случаев;
Черкасская область - 41 случай;
Черновицкая область - 19 случаев;
Черниговская область - 15 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине действует адаптивный карантин.
Все регионы находятся в зеленой зоне.
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