На Чешке сумчанин попал в ловушку 21 июня в 8:14 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в г. Сумы в районе озера Чеха.

На место вызова выехало отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.

По прибытию на место было установлено, что мужчина упал в канаву, а его ногу зажало между сломанными ветками деревьев. С помощью гидравлических ножниц спасатели освободили пострадавшего и под наблюдением медиков на медицинских носилках перенесли в машину «скорой», после чего он был доставлен в медицинское учреждение.

Всего к операциям по оказанию помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.