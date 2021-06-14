На Чешке сумчанин попал в ловушку

На место вызова выехало отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.
По прибытию на место было установлено, что мужчина упал в канаву, а его ногу зажало между сломанными ветками деревьев. С помощью гидравлических ножниц спасатели освободили пострадавшего и под наблюдением медиков на медицинских носилках перенесли в машину «скорой», после чего он был доставлен в медицинское учреждение.
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