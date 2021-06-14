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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Чешке сумчанин попал в ловушку

21 июня в 8:14 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи в г. Сумы в районе озера Чеха.

На место вызова выехало отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле.

По прибытию на место было установлено, что мужчина упал в канаву, а его ногу зажало между сломанными ветками деревьев. С помощью гидравлических ножниц спасатели освободили пострадавшего и под наблюдением медиков на медицинских носилках перенесли в машину «скорой», после чего он был доставлен в медицинское учреждение.

Всего к операциям по оказанию помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество ГСЧС
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