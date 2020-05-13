Вниманию жителей Сумщины: новые формы заявления и декларации на получение субсидии доступны в электронном формате По информации Департамента социальной защиты населения Сумской ОГА, образцы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, который обратились за назначением жилищной субсидии, по новым формам и образцы их заполнения уже доступны.

Их можно посмотреть по ссылке: https://nssu.gov.ua/storage/app/sites/22/subsidii/zrazok.pdf

Форма заявления и декларации для заполнения здесь.

Обращаем ваше внимание, что в связи с изменением условий предоставления жилищной субсидии, рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии с мая 2021 года на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

- предоставлялась в денежной безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме);

- была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица);

- была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.