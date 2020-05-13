Вниманию жителей Сумщины: новые формы заявления и декларации на получение субсидии доступны в электронном формате

Их можно посмотреть по ссылке: https://nssu.gov.ua/storage/app/sites/22/subsidii/zrazok.pdf
Форма заявления и декларации для заполнения здесь.
Обращаем ваше внимание, что в связи с изменением условий предоставления жилищной субсидии, рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии с мая 2021 года на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:
- предоставлялась в денежной безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме);
- была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица);
- была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.
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