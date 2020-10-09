В Украине в этом году на треть возрастут тарифы на отопление и горячую воду – Кабмин

Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021. Документ размещен на сайте Минэкономики.
Согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.
“Нафтогаз” опубликовал новый тариф поставки газа
По прогнозу, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод возрастут в 2021 году на 20%, 2022 году — на 11%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.
Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожает 2021 году на 10%, 2022 году – на 10%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.
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