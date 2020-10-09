Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:23290

В Украине в этом году на треть возрастут тарифы на отопление и горячую воду – Кабмин

Тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут на 33%.

Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021. Документ размещен на сайте Минэкономики.

Согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.

“Нафтогаз” опубликовал новый тариф поставки газа
По прогнозу, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод возрастут в 2021 году на 20%, 2022 году — на 11%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.
Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожает 2021 году на 10%, 2022 году – на 10%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.

Экономика Тарифы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Шостке подорожала вода
02.06.2021 11:45

В Шостке подорожала вода

Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для населения Шостки повышен....

Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн
17.01.2021 20:56

Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн

На сайте Сумского горсовета опубликованы проекты решений «Об установлении тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего...

Глуховский горсовет подготовил обращение к Владимиру Зеленскому относительно снижения тарифов
15.01.2021 12:48

Глуховский горсовет подготовил обращение к Владимиру Зеленскому относительно снижения тарифов

Сегодня, 15 января, под стенами Глуховского горсовета снова собрались люди. Глуховчане снова вышли митинговать против повышения тарифов на коммунальные услуги....

С 1 января повышаются тарифы на тепло для сумчан
24.12.2020 20:31

С 1 января повышаются тарифы на тепло для сумчан

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для...

Конотопчане будут платить за тепло меньше
09.10.2020 14:53

Конотопчане будут платить за тепло меньше

Исполнительным комитетом Конотопского городского совета было принято решение «Об установлении предприятиям Конотопа тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и...

Новости

На Сумщине 11 новых случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 09:09
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
В Сумах приют для бездомных животных и Центр ухода за животными объединятся
Сегодня 18:21
На Чешке сумчанин попал в ловушку
Сегодня 17:41
Вниманию жителей Сумщины: новые формы заявления и декларации на получение субсидии доступны в электронном формате
Сегодня 17:39
В Украине в этом году на треть возрастут тарифы на отопление и горячую воду – Кабмин
Сегодня 17:23
Як змінилися ціни на відпочинок на азовських курортах в 2021 році - експерти
Сегодня 17:18
Более 37 млн гривен экологического ущерба нанесено на Сумщине добытчиками глины
Сегодня 16:57
В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку и мужчину, который находился в розыске
Сегодня 15:54
В Сумах ограбили таксиста
Сегодня 15:51
В Сумах в ДТП трое травмированных, в том числе двое малолетних детей
Сегодня 15:19
В Сумах столкнулись КРАЗ с легковушкой
Сегодня 15:17
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
Сегодня 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
Сегодня 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
Сегодня 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
Сегодня 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
Вчера 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
Вчера 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
16.06.2021 15:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30; с 24.06.2021 - 20.35
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.