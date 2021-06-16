Як змінилися ціни на відпочинок на азовських курортах в 2021 році - експерти Незважаючи на економічну нестабільність в країні і складний для більшості українців рік, в сезоні 2021 власники житла на Азовському морі вирішили в чергове підняти розцінки на курортне житло.

Про причини і наслідки такого рішення, а також загальні тенденції на зарубіжних курортах розповіли експерти, пише Lenta.UA.

Курортний сезон 2021 почався для любителів відпочинку на Азовському морі з росту цін на житло. Багато власників об'єктів на узбережжі підняли розцінки на відпочинок, вирішивши таким чином покрити витрати на зарплати співробітникам, комунальні платежі та інші витратні статті, які зросли за рік.

Перш за все подорожчало житло досить високого класу з басейном на території, з кухнями в номері і розташоване на першій береговій лінії. Через коронавірус минулого року подібні об'єкти було максимально затребуваними навіть попри завищені ціни. Багато готельєрів з урахуванням того, що ситуація з пандемією залишається актуальною, в новому сезоні теж зробили ставку на такий тип об'єктів.

За даними авторитетного медіа-ресурсу Кирилівка.Укр подорожчання по курортам розподілилося дуже неоднорідний, і в цілому розбіг склав близько 7-8%. В середньому по всьому узбережжю відпочинок подорожчав на 6,5%.

Найбільше ціни на розміщення виросли в готелях і на базах відпочинку в Бердянську - на 13%. Практично не поступається йому Приморськ, який подорожчав на 12,5%, і це з урахуванням практично повної відсутності курортної інфраструктури. Однакове зростання в процентах показали Арабатська Стрілка, Урзуф і Степанівка-1 - 10%. Відразу за ними слідують Генічеськ і Мелекіне з показниками 7,5 і 7,1% відповідно.

Як не дивно, популярна Кирилівка, яка разом з Бердянському є найдорожчим курортом Азовського моря, в нинішньому сезоні показала порівняно помірне зростання цін на житло. У порівнянні з минулим роком відпочинок тут подорожчав в середньому на 6,5%. Менше ціни піднялися тільки в Приморському Посаді і на Білосарайській Косі - на 6,2 і 6,3%, якщо не брати до уваги Новопертрівку, де ціни залишилися на рівні минулого року.

У той же час частина клієнтоорієнтованих власників житла на Азовському морі розуміє, що карантини і зимовий локдаун відбилися і на фінансових можливостях відпочивальників, тому не стали істотно змінювати ціни і підняли вартість номерів не на багато. Більш того, багато готелів навіть робили хоча б мінімальні знижки (5-20%) для раннього бронювання на високий сезон. Але таких готелів на наших курортах поки що меншість.

При цьому багато готельєрів не врахували, що Україна є частиною світової економіки і ігнорувати тенденції зарубіжного туризму як мінімум не правильно. А стосовно курортного житла в світі зараз діють пріоритети, протилежні українським.

На популярних курортах Болгарії та Іспанії, наприклад, вартість на розміщення в апартаментах, укомплектованих всім необхідним для комфортного відпочинку, включаючи пральну і посудомийну машини, в середньому знизилася до 2-3 разів.

За словами власника житла для туристів у кількох комплексах в Болгарії і на азовських курортах в Україні, Миколи (ім'я змінено), який дав коментар на умовах анонімності, апартаменти на болгарських курортах подешевшали з 30-35 євро за добу до 20-27 євро. Тобто, зняти апартаменти там зараз цілком реально за 1000 гривень, в той час як в Кирилівці середня ціна складе близько 1300-1500 гривень, а в Бердянську - ще більше.

Для розуміння можна подивитися поточну цінову політику декількох квартир в Болгарії.

А тепер наведемо зведену таблицю цін в Бердянську:

Порівнявши ціни на «українському морі» і рівень сервісу зі світовими показниками, можна припустити, що значна частина забезпечених туристів, очевидно, буде прагнути повернутися до зарубіжжя, яке істотно подешевшало. А більшості споживачів бюджетного житла, чиє фінансове становище найбільше постраждало від підвищених комунальних платежів і загального падіння економіки, ймовірно, доведеться відмовитися від поїздки на море, як це відбувалося влітку 2020 року.

В першу чергу це може відбитися на заповнюваності готелів, які все-таки істотно підняли ціни. Ті об'єкти, де явно переоцінюють платоспроможний попит на пляжний відпочинок всередині країни, ризикують провести сезон з напівпорожніми номерами. Таким чином, на коні, швидше за все, виявляться ті, хто встиг розпродати місця вчасно.

«Вже зараз точно зрозуміло одне, що у виграші виявляться лише готелі з гарною репутацією і стабільною цінової політикою, які будуть розпродані на літо ще до початку сезону. Уже багато років на наших курортах є точка Х - час в кінці липня - початку серпня, коли всі, у кого є кошти, вже відпочили або забронювали готель, а у кого їх немає, вже не поїдуть на відпочинок взагалі ні за якою ціною. Так ось, в 2021 році ця точка ризикує зміститися на початок липня. Питання в тому, що через цю особливість в серпні-місяці знижки і спец-пропозиції, які зазвичай пропонують готелі, вже будуть не актуальні», - пояснює головний редактор експертних проєктів Арабатка.UA, НМП «Приморськ» та «Урзуф», присвячених відпочинку на азовських курортах, Євген Смєльчаков.

Надалі подібні цінові маніпуляції можуть привести до втрати постійного клієнта. Як наслідок багато рекреації можуть повернутися до формату «курорт вихідного дня», як це було раніше.

Варто також враховувати, що незважаючи на різноманітність і природне багатство туристичних зон в Україні, в якому багато відпочивальників змогли минулого року за допомогою ефективного маркетингу, інфраструктура українських курортів виглядає програшно навіть в порівнянні з дешевим зарубіжжям, навіть при паритеті цін, не кажучи вже про занадто дорогу Україну, в порівнянні з дешевими Єгиптом і Болгарією.

За таких умов «рятівний круг» топових ресурсів і Букінг, на якому власники курортного житла на морі в Україні звикли ігнорувати паритеті цін, може остаточно здутися. Продаж через Букінг на 15% дорожче, ніж безпосередньо в готелі - не найефективніший спосіб залучення клієнтів, що призводить, в більшості випадків, до недовіри з боку відпочивальників, а в подальшому і до їх втрати.

Тому нашим готельєрам насамперед потрібно поставити собі за мету привернути до себе аудиторію, яка готова вибирати вітчизняне море в довгостроковій перспективі, а не в якості місця відпочинку на вихідні. Для цього необхідно не тільки відмовитися від агресивного цінового реагування на разовий сплеск попиту, але і привести в баланс ціни і якість сервісу.