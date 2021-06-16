В Сумах в ДТП трое травмированных, в том числе двое малолетних детей

Прибыв по указанному адресу и оградив место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 55-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Ford Fiesta, водитель которого двигался во встречном направлении прямо.
В результате ДТП трое пассажиров Ford Fiesta получили телесные повреждения. Это 33-летняя женщина и двое детей, 6 и 9-ти лет. Их бригада врачей доставила в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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