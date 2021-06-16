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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:19540

В Сумах в ДТП трое травмированных, в том числе двое малолетних детей

Сообщение о ДТП с травмированными на улице Леваневского патрульные получили 19 июня, около 12 часов.

Прибыв по указанному адресу и оградив место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 55-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Ford Fiesta, водитель которого двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП трое пассажиров Ford Fiesta получили телесные повреждения. Это 33-летняя женщина и двое детей, 6 и 9-ти лет. Их бригада врачей доставила в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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