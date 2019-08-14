В Сумах прошел этап Кубка Украины по судомодельному спорту

В соревнованиях приняли участие спортсмены и Сум, Глухова, Днепра, Черкасс, Киева, Полтавы.
Среди победителей и призеров немало сумчан и глуховчан.
В командном зачете команда Сумщины завоевала третье место, уступив полтавчанам и днепрянам.
2-4 октября в Днепре прошли соревнования на Кубок Украины по судомодельному спорту (модели секции «М») «Экомастер-2020», на которых победу одержала...
21-22 декабря в бассейне гостиничного комплекса «Олимпийский» прошли уже традиционные соревнования по судомодельному спорту на закрытой воде «Кубок СумГУ-2019»....
С 27 по 29 сентября в Днепре прошли международные соревнования на Кубок Украины (III этап) по судомодельному спорту в классе...
С 17 по 20 сентября в Николаеве состоялись Всеукраинские открытые соревнования учащейся молодежи (юниоры) по судомодельному спорту (морской бой)....
Воспитанник Городского центра внешкольного образования мастер спорта Дмитрий Борщ занял III место в классе F1V 15 на чемпионате мира по...