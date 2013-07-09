В Сумах на Чешке утонул мужчина На днях в Сумах случился новый случай гибели человека на воде.

Утром в понедельник, 21 июня, работники городской спасательно-водолазной службы достали из озера Чеха тело 45-летнего мужчины. Накануне он отдыхал с друзьями возле водоема. Пошел купаться и пропал.

Это уже четвертый трагический случай гибели людей на воде с начала купального сезона.

Спасатели и специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывают сумчан относиться ответственно к отдыху на воде и беспрекословно соблюдать правила безопасности.