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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах на Чешке утонул мужчина

На днях в Сумах случился новый случай гибели человека на воде.

Утром в понедельник, 21 июня, работники городской спасательно-водолазной службы достали из озера Чеха тело 45-летнего мужчины. Накануне он отдыхал с друзьями возле водоема. Пошел купаться и пропал.

Это уже четвертый трагический случай гибели людей на воде с начала купального сезона.

Спасатели и специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения призывают сумчан относиться ответственно к отдыху на воде и беспрекословно соблюдать правила безопасности.

Общество Гибель на воде
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