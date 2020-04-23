В Сумах полицейские забрали ребенка у нетрезвой матери Ювенальные полицейские Сумского районного управления полиции, совместно с представителями центра социальных служб для детей, семьи и молодежи, а также службы по делам детей провели очередную проверку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Во время мероприятий проверялись условия проживания и воспитания детей в таких семьях. К сожалению, и на этот раз были выявлены нарушения действующего законодательства в части соблюдения прав и свобод детей.

Так, в одной из семей, мать находилась в нетрезвом состоянии, а ребенок находился без присмотра. В ходе проверки было составлено два административных протокола за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и одного ребенка изъято из семьи в связи с угрозой для его здоровья. Такие совместные рейды и в дальнейшем будут проводиться на территории области на постоянной основе, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.