В Сумах полицейские забрали ребенка у нетрезвой матери

Во время мероприятий проверялись условия проживания и воспитания детей в таких семьях. К сожалению, и на этот раз были выявлены нарушения действующего законодательства в части соблюдения прав и свобод детей.
Так, в одной из семей, мать находилась в нетрезвом состоянии, а ребенок находился без присмотра. В ходе проверки было составлено два административных протокола за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и одного ребенка изъято из семьи в связи с угрозой для его здоровья. Такие совместные рейды и в дальнейшем будут проводиться на территории области на постоянной основе, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Информацию о мелком хулиганстве, совершенное двумя десятилетними ребятами, работники полиции обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей....