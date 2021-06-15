RGM group визначить вагу транспорту та вантажу максимально точно та швидко Компанія RGM group впровадила нову послугу для своїх клієнтів.

Компанія RGM group запускає послугу зі зважування великогабаритних транспортних засобів. З 17 червня і до 30 червня 2021 року послуга надаватиметься за акційною ціною.

Що ми пропонуємо? Автомобільні ваги вантажопідйомністю до 60 т і довжиною платформи до 16 м.

Ваги дозволяють визначати масу порожнього і навантаженого автомобіля, причепа, напівпричепа.

Зважування автомобіля займає до десяти секунд. Вісім цифрових тензодатчиків мінімізують вплив на ваги зовнішніх чинників та гарантують точність зважування.

Місце розташування: виробнича база компанії RGM group у смт Степанівка, вул. Робітнича, 2.

З допомогою компанії RGM group ви легко проконтролюєте вагу своєї машини та вантажу за кілька хвилин і з особливою точністю.

Для постійних клієнтів компанія надає додаткові вигідні умови співпраці.

Телефонуйте за номером +38 (050) 356-2605 та дізнавайтеся усі подробиці.

Більше інформації дізнавайтеся на сайті:https://rgm-group.com.ua/ або за телефоном: 050 355 22 23

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