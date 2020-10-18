Боксеры с Сумщины отличились на всеукраинской гимназиаде

Сумскую область представляло шестеро боксеров из Глухова, Путивля, Сум, Лебедина и Шостки.
В копилку области две награды положили Евгений Коренев (Сумы) – «золото» и Александр Горбачев (Шостка) – «бронза»
В Сумах проходит международный сбор боксеров перед Олимпиадой в Токио....
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач подал апелляцию на свое поражение в поединке с американским боксером Реджисом Прогрейсом....
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сделал ставку на поражение 32-летнего украинского боксера Василия Ломаченко от 23-летнего американца Теофимо...
17 октября в Харькове завершился чемпионат Украины ФСО «Динамо» по боксу среди юношей 2006-2007 г.р....
Сегодня, 18 октября, в Запорожье завершился чемпионат Украины по боксу среди юниоров....