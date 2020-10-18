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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:2832

Боксеры с Сумщины отличились на всеукраинской гимназиаде

15-20 июня в Умани прошла III летняя гимназиада по боксу.

Сумскую область представляло шестеро боксеров из Глухова, Путивля, Сум, Лебедина и Шостки.

В копилку области две награды положили Евгений Коренев (Сумы) – «золото» и Александр Горбачев (Шостка) – «бронза»

Спорт Бокс
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
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Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
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16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
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20.45; с 17.06.2021 - 22.00
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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