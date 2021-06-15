В Сумах на переходе сбили пешехода Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался пешеход.

Происшествие произошло в воскресенье около часа ночи, в Сумах по ул. Героев Сумщины.

Предварительно установлено, что 30-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Peugeot 406 совершил наезд на 41-летнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.