За неделю на Сумщине зарегистрировано 255 опасных событий На пожарах травмированы 2 человека. Случаев гибели людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 14 зданий и 1 единицу автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 67 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 26 зданий, материальных ценностей на общую сумму 3 млн 987 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением теплой и засушливой погоды все чаще возникают пожары в экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем и не провоцируйте пожара в природных экосистемах, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.