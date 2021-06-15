Ночью в Конотопе столкнулись два мотоцикла: трое пострадавших Конотопские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором получили травмы люди.

Происшествие произошло 21 июня, около 23.40, в городе Конотоп, по проспекту Мира.

Как предварительно установили работники полиции, 23-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла «Yamaha», допустил столкновение с 17-летним водителем мотоцикла «Loncin». В результате столкновения водитель мотоцикла «Loncin» и пассажиры обоих транспортных средств, одна из которых 17-летняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.