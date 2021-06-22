В Сумах ДТП на перекрестке из-за неработающего светофора Сегодня, 22 июня, в 9:45 в Сумах произошло ДТП на перекрестке улиц Харьковская и Линейная.

Предварительно известно, что три авто столкнулись из-за неработающего светофора. Пострадавших нет. Более подробные подробности выясняем, пишет СТС.