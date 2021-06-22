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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:16810

В Сумах ДТП на перекрестке из-за неработающего светофора

Сегодня, 22 июня, в 9:45 в Сумах произошло ДТП на перекрестке улиц Харьковская и Линейная.

Предварительно известно, что три авто столкнулись из-за неработающего светофора. Пострадавших нет. Более подробные подробности выясняем, пишет СТС.

Право Дтп
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10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
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Поганці (Ренні Харлін, 2021)
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16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
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13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
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12.00; 15.00; 20.00
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Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
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14.15; 18.30
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